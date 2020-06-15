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"Если футболист суперталантливый, но крысеныш – не возьму его в команду": Петраков – о критериях подбора игроков

12:33 15 Читати українською
"Если футболист суперталантливый, но крысеныш – не возьму его в команду": Петраков – о критериях подбора игроков
Александр Петраков / Фото: П. Кубанов

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал, как формировал свою команду победителей чемпионата мира U-20.

"Не было бы команды 2015-го – чемпионов мира никогда не стало бы в 2019-м. Во-первых, дисциплина. Очень тщательно подбирал каждого футболиста. Чтобы ни в коем случае не пробрался какой-то крысенок. Чтобы не было негативного момента.

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Были футболисты, которые меня по игровым качествам устраивали, но не по человеческим. Я мог сказать прямо. У меня был тренерский штаб, я всегда советовался. Отцепил 2-3 игроков из-за этого. Я промахнулся в Новой Зеландии. Взял людей непроверенных по человеческим качествам. Они мне много навредили.

Если футболист суперталантливый, но крысеныш – я не возьму его в команду. Зачем он мне нужен? Футбол – командный вид спорта. Пускай в клубе у себя выделывается, а это национальная сборная. Мы представляем всю страну. Я за это ответственен. Для кого-то это громкие слова, для меня – нет", – сказал Петраков в комментарии программе "Профутбол".

Напомним, подопечные Петракова летом завоевали кубок чемпионата мира U-20, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи (3:1).

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