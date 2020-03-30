Если есть футбольный бог, то это – Роналдо, а Месси выше него, – экс-звезда Реала

Бывший нападающий Реала и ряда грандов Серии А Антонио Кассано рассказал о своих футбольных кумирах.

"Мы проигрывали 0:1 на своем поле. Весь стадион свистел. В перерыве тренер убирает Роналдо, чтобы выпустить Ван Нистелрой, но тот останавливает его и говорит: "Нет, вы замените меня через 15 минут, если я не забью два мяча". Прошло 15 минут – 2:1 и два гола от Роналдо. Я сказал, что если есть футбольный бог, то это – Роналдо. Позже я выяснил, что Месси еще выше него.

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Марадона творил что-то невероятное течение 4-5 лет, но Месси делает это уже 15 лет. Он забил 710 мячей и отдал 300 результативных передач. Если он выходит на поле, то его команда уже выигрывает со счетом 1:0. Фанаты Марадоны должны смириться с этим. Есть кто-то, кто обошел его", – сказал Кассано в интервью Corriere dello Sport.

Добавим, что Кассано успел поиграть вместе с легендарным бразильцем в составе мадридского Реала, а о любви к Месси экс-нападающий сборной Италии рассказал не впервые.

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