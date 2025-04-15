"Правда ли, что Динамо интересуется вингером Олимпиакоса (Луисом Пальмой)? Иногда Динамо используют уже больше как бренд. Люди должны понимать, что если Динамо, то это определенная история, можно кого-то продать. Динамо интересуется разными футболистами, Динамо интересуется усилением из любых других стран. Но, как показывает практика, легионеры, которые сейчас приезжают, им очень тяжело адаптироваться. Потому что условия, когда ты живешь в Киеве постоянно, это тяжело. Даже Шахтер живет меньше, но иногда бывают. Это в любой момент может прилететь, когда ты даже не знаешь, что там может быть это. И это существенно влияет.

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Поэтому для Динамо сейчас есть возможности того, чтобы выбирать своих украинских футболистов. Посмотрим, какая будет судьба Буяльского и Шапаренко после окончания чемпионата. Сейчас говорить о том, что кого-то будут покупать – я сомневаюсь. Тут бы Волошина в порядок привести, потому что футболист уже должен демонстрировать высокий уровень. Полтора года сидеть среди потенциально сильных – это слишком долго.

Поэтому я не думаю, что речь о том, что Динамо может уже сейчас купить кого-то из иностранцев. Потому что не складывается. Купили Пэрриса – не пошел, купили Рамиреса – не пошел, Лонвейка – не пошел. Это своеобразная история. Мы живем в сложной ситуации.

Сейчас надо полагаться полностью на свои силы и на свою академию. И видим, что у Динамо она все же существует. Если есть воспитанники клуба, которые могут обыгрывать весь остальной чемпионат Украины, значит она работает. Возможно, пока не на таком уровне, чтобы быть конкурентной в Европе, но на уровне чемпионата Украины она работает настолько, чтобы команда боролась за чемпионство. Это немало", – резюмировал Цыганык в эфире своей программы.

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