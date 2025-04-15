"Если Динамо, то уже можно кого-то продать": Цыганык – о трансферном плане клуба, судьбе 2 звезд и игроке без прогресса
Журналист Игорь Цыганык советует не ждать от Динамо активности на зарубежных рынках.
"Правда ли, что Динамо интересуется вингером Олимпиакоса (Луисом Пальмой)? Иногда Динамо используют уже больше как бренд. Люди должны понимать, что если Динамо, то это определенная история, можно кого-то продать. Динамо интересуется разными футболистами, Динамо интересуется усилением из любых других стран. Но, как показывает практика, легионеры, которые сейчас приезжают, им очень тяжело адаптироваться. Потому что условия, когда ты живешь в Киеве постоянно, это тяжело. Даже Шахтер живет меньше, но иногда бывают. Это в любой момент может прилететь, когда ты даже не знаешь, что там может быть это. И это существенно влияет.
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Поэтому для Динамо сейчас есть возможности того, чтобы выбирать своих украинских футболистов. Посмотрим, какая будет судьба Буяльского и Шапаренко после окончания чемпионата. Сейчас говорить о том, что кого-то будут покупать – я сомневаюсь. Тут бы Волошина в порядок привести, потому что футболист уже должен демонстрировать высокий уровень. Полтора года сидеть среди потенциально сильных – это слишком долго.
Поэтому я не думаю, что речь о том, что Динамо может уже сейчас купить кого-то из иностранцев. Потому что не складывается. Купили Пэрриса – не пошел, купили Рамиреса – не пошел, Лонвейка – не пошел. Это своеобразная история. Мы живем в сложной ситуации.
Сейчас надо полагаться полностью на свои силы и на свою академию. И видим, что у Динамо она все же существует. Если есть воспитанники клуба, которые могут обыгрывать весь остальной чемпионат Украины, значит она работает. Возможно, пока не на таком уровне, чтобы быть конкурентной в Европе, но на уровне чемпионата Украины она работает настолько, чтобы команда боролась за чемпионство. Это немало", – резюмировал Цыганык в эфире своей программы.
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