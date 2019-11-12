"Если дать Месси 10 мячей, он забьет 11 голов", – Агирре назвал аргентинца негодяем

Мексиканский тренер испанского Леганеса поделился ожиданиями перед матчем 14-го тура Ла Лиги против каталонской Барселоны.

"Я понятия не имею, как остановить Месси, потому что командам под моим руководством этого никогда не удавалось, насколько помню. Возможно, за ничью удавалось зацепиться. Я удивляюсь, ведь для него штрафной удар почти как пенальти. Один из моих помощников сегодня предложил не ставить стенку перед Месси в случае штрафного. Я ему сказал: "Послушай, если оставлю Месси перед штрафной против Куэльяра (вратаря Леганеса – прим.) и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов. Поэтому ни за что!

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Мы долго обсуждали возможные способы не дать ему забить. Одного парня поставить у штанги, другой пусть лежит на газоне... Мы 20 тысяч способов перебрали. Но самый логичный способ – избежать ненужных фолов. И в то же время этот способ невозможен, так как этот негодяй убегает от вас", – пошутил Агирре в интервью Cadena SER.

Напомним, Леганес, который занимает последнюю строчку турнирной таблицы, 23 ноября на своем поле примет Барселону. Начало матча в 14:00.

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