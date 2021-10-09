"Думаю, сегодня главным было забрать 3 очка – для нас, для страны. Мы давно не выигрывали, думаю, это был решающий матч. Важно везти домой три очка. Следующий матч во Львове, едем туда с хорошим настроением. Для нас было даже лучше, что финны действовали активно. Мы были готовы к контратакам и хорошо выходили в первом тайме. Мы отрабатывали это на тренировках, отдавали инициативу сопернику. Потом было много свободных зон, поэтому, в принципе, наш план сработал.

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Если честно, быстрый гол в планы не входил. Мы готовились, что будем высоко прессинговать их с первых минут. Очень уважаем Финляндию, но это не Франция, Испания или Нидерланды. Нужно было с первых минут прессинговать, начали активно – разыграли комбинацию, и Ярмоленко забил. Думаю, он забил правой в наиболее подходящий момент. На самом деле, неважно, как ты забиваешь. Главное, что ты приносишь результат команде, особенно в этой ситуации.

После пропущенного гола было сложно. Мелькнула мысль, что соперник снова закроется, но очень хорошо, что мы нашли момент и реализовали его. Очень важными стали и замены. У нас есть группа хороших футболистов, которым нужно доверять. Все приезжают в сборную, тренируются, заслуживают играть. Это была победа нашей команды. Все выложились по полной – игроки, тренерский штаб. Мы приехали с полной отдачей, ведь для нас это очень большая ответственность. Лично для меня приезд в сборную – это положительные эмоции, всегда делаю это с большой ответственностью. Если во Львове будет полный стадион, это будет просто фантастика. Таких стадионов очень мало, поверьте мне. Нам сильно нужна поддержка фанатов. Хочется забить дома", – заявил Яремчук в комментарии каналу "Футбол".

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