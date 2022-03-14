Наставник "пенсионеров" снова вынужден отвечать на неудобные вопросы после очередных санкций в отношении Романа Абрамовича.

Напомним, недавно лондонский клуб получил очередной удар. Романа Абрамовича отстранили от руководящей должности и заморозили продажу клуба, а Челси запретили трансферную деятельность, продлевать контракты с игроками и заблокировали банковский счет. Как следствие, победитель ЛЧ 2020/21 рискует завершить текущий сезон досрочно.

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"Останусь ли я в Челси до завершения сезона? Гарантирую. Очевидно, что клуб оказался в сложной ситуации. Мы являемся частью АПЛ – одного из лучших чемпионатов мира. Считаю, что если мы доиграем сезон, то это поможет всем участникам.

Надо признать, что Челси двигается постепенно. Не все зависит от нас. Продолжаются разговоры, чтобы мы смогли завершить сезон. В этой ситуации нужно просто выполнять свою работу", – цитирует Тухеля Daily Mail.

Лондонский клуб занимает 3 место в АПЛ и близок к выходу в четвертьфинал ЛЧ (2:0 в первом матче с Лиллем).

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