"Я 9 с половиной лет проработал с этим человеком. То, что было – то прошло. Это хороший хозяйственник, тот генеральный директор, при котором Заря стала тем клубом, которым она является. Это человек, который тоже очень сильно переживала за команду, в глобальных моментах Рафаилов очень помогал. Принимал такие решения, которые на данный момент другие гендиректора не смогут принять.

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То, что было у нас – это все было открыто и лично. Это мне нравилось. Мы все равно всегда находили компромисс и пожимали друг другу руки – это дорогого стоит. Были моменты, когда я хотел уйти, а он горой стоял за меня. Это было в начале моей работы в Заре, когда мы проиграли Краматорску на Кубок. Он возвращался со мной в Луганск, я благодарен ему за это. Были моменты наоборот, когда у него что-то не складывалось с президентом. Я придерживался той позиции, что поменять его на непонятно кого – неправильно. Человек при деле, выполняет большой объем работы и решает много вопросов.

У нас было два конфликта: на начальном пути, еще в Луганске и до войны, когда мы бронзу выиграли. Пусть это останется на командной кухне, мне не хотелось бы это выносить. Самое важное, что мы сделали выводы. Сергей Рафаилов – не тяжелый, а нормальный человек. У меня к нему никаких обид.

Насколько комфортно работать с человеком, который считает, что Россия – это хорошо, что с ней надо дружить? Сложно, конечно. Главное, не обращать на это внимание. Это жизнь. Говорить что-то одно, а потом другое – неправильно. Нужно выбрать одну позицию. Если человек говорит, что любит Россию, значит, бери чемодан и узжай в Россию", – сказал Вернидуб в интервью программе "ТаТоТаке".

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