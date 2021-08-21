"Поздравляю Верес с победой. Они ждали своего шанса и дождались. Мы им помогли в этом. Футбол состоит из ошибок: какая команда меньше ошибается – та и побеждает. Сегодня мы дважды очень грубо ошиблись в обороне. Технический брак в эпизоде со свободным ударом и тактический недостаток в эпизоде с пропущенным голом.

Верес – Минай – 1:0 – видео гола и обзор матча

В перерыве у нас в раздевалке был жесткий разговор. Были недовольны первым таймом. Планировали дальше играть агрессивнее. Но в конце концов команда подстроилась под более монотонный темп игры соперника. К тому же, сделали две детские ошибки. Не могут футболисты уровня УПЛ так ошибаться. За это и поплатились.

Конечно, если бы знал, что получим право исполнять пенальти – не менял бы Селезнева. Но нельзя предсказать будущее. Это уже история", – цитирует Цымбала официальный сайт Вереса.

Верес одержал первую победу после возвращения в УПЛ, минимально переиграв Минай