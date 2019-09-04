toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
СБОРНАЯ УКРАИНЫ КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Если бы знал, что не сыграю в Лиге чемпионов – покинул бы Ювентус", – Джан разгневан своим отсутствием в заявке

15:10 186 Читати українською
"Если бы знал, что не сыграю в Лиге чемпионов – покинул бы Ювентус", – Джан разгневан своим отсутствием в заявке
Эмре Джан / Reuters

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан не попал в заявку "Старой синьоры" на сезон Лиги чемпионов 2019/20.

"У меня нет объяснения. Сарри позвонил мне, но разговор не продлилась и минуты. Это огромное разочарование. Я должен играть в Лиге чемпионов. Я шокирован и зол.

Джан и Манджукич не попали в заявку Ювентуса на Лигу чемпионов

Я и мой представитель вели переговоры с другими клубами. Но после разговора с Ювентусом я решил остаться при одном условии – если буду играть в Лиге чемпионов. Знал бы я раньше, не остался бы в Ювентусе. Я сделаю выводы и буду общаться с клубом и со своим агентом", – цитирует Джана Bild.

Отметим, что в этом сезоне Эмре получил лишь 30 минут игрового времени, выйдя на поле во втором тайме матча Ювентус – Наполи (4:3).

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
В топ-10 лучших игроков ЧМ-2019 U-20 – 4 украинца. Чемпионская сборная Петракова подхватила тренд Франции
08:00
434
Теги
Ювентус Ювентус Эмре Джан Эмре Джан Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
21
мин
Волынь
19:00
Кремень
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук