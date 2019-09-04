"Если бы знал, что не сыграю в Лиге чемпионов – покинул бы Ювентус", – Джан разгневан своим отсутствием в заявке

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан не попал в заявку "Старой синьоры" на сезон Лиги чемпионов 2019/20.

"У меня нет объяснения. Сарри позвонил мне, но разговор не продлилась и минуты. Это огромное разочарование. Я должен играть в Лиге чемпионов. Я шокирован и зол.

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Я и мой представитель вели переговоры с другими клубами. Но после разговора с Ювентусом я решил остаться при одном условии – если буду играть в Лиге чемпионов. Знал бы я раньше, не остался бы в Ювентусе. Я сделаю выводы и буду общаться с клубом и со своим агентом", – цитирует Джана Bild.

Отметим, что в этом сезоне Эмре получил лишь 30 минут игрового времени, выйдя на поле во втором тайме матча Ювентус – Наполи (4:3).

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