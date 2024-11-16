Вингер сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал ничью с Грузией (1:1) и свой "ассист" на автогол Кверквелии.

"После обыгрыша поднял голову и увидел Довбика. Если бы защитник не сыграл, то он бы там расстреливал ворота.

Грузия – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Знали заранее, что будет тяжелая игра. Погодные условия были нелегкие, мы ментально готовились к этому. Надо было немного времени, чтобы привыкнуть к полю – и потом уже нормально было", – резюмировал Мудрик в комментарии Суспільному.

Напомним, впереди у команды Реброва остался один тур группового этапа Лиги наций. 19 ноября Украина сыграет на поле Албании.

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