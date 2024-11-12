После получения "Золотого мяча" полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри отметил это событие у себя дома в кругу друзей.

Кадры с домашней вечеринки Родри попали в Интернет. На видеозаписи видно, как хавбек сборной Испании поёт песню Bella Ciao, вставив в припев имя Винисиуса: "Vinícius ciao, ciao, ciao". После этого полузащитник подвергся критике со стороны болельщиков Реала.

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"Я уважаю Винисиуса. Люди должны понимать, что это произошло в домашней атмосфере, это была домашняя вечеринка. Если бы в доме у каждого была камера... Я не хотел никого обидеть, между мной и Винисиусом здоровое соперничество. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что я уважаю Винисиуса", – цитирует Родри Partidazo de COPE.