Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал ничью с Украиной и свист фанатов с трибун на Евро-2024.

"Я не хочу наговорить глупостей. Мы вышли в плей-офф. Поэтому я думал разделить празднование с болельщиками. Меня все это удивило, потому что лично я доволен. Мы же проиграли первый матч Словакии. Если бы Украина в конце матча забила – мы бы просто вылетели.

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Плей-офф – это не данность. Нужно помнить. Разочарование допускается, футболисты также это чувствуют, потому что не выиграли группу, не забили. Но такую реакцию встречаю впервые. Игроков шокировали действия фанов.

Я понимаю болельщиков. Они хотят видеть победы в каждом матче, доминацию, 6-7 голов. Но они должны понимать, что на чемпионате Европы тяжелые соперники. Маленьких команд больше нет.

Думаю, что это разовая акция, а фаны поддержат нас в понедельник. Мы прошли дальше, чтобы они насладились еще одним матчем", – цитирует Вертонгена Algemeen Dagblad.

Расписав нулевую ничью с Украиной в третьем матче группового этапа, "красные дьяволы" услышали свист с трибун от своих болельщиков. Бельгия попала в плей-офф со второго места группы. Соперником в 1/8 финала станет Франция.

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