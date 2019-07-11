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"Если бы у Срны было отчество, то обращался бы к нему так", – Пятов рассказал о возвращении легенды Шахтера

12:21 77 Читати українською
"Если бы у Срны было отчество, то обращался бы к нему так", – Пятов рассказал о возвращении легенды Шахтера
Андрей Пятов / Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал возвращение в клуб многолетнего капитана Дарио Срны

"Очень обрадовался, когда узнал, что Дарио Срна возвращается в Шахтер, и сразу его поздравил. Дарио – наша легенда, многолетний капитан. Поверьте, его опыт нам еще очень поможет.

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Он уже тренер, в другом статусе. Если бы у хорватов было отчество, я бы его по отчеству называл. К Дарио всегда можно и за советом обратиться, и просто пообщаться. Также можно обсудить с ним какие-то вопросы, и он доложит их тренеру.

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Обойти Дарио по количеству матчей за Шахтер? О, я ему сказал, что он рано закончил! Если серьезно, дай Бог, чтобы здоровье было. Я никогда не гнался за личными достижениями или рекордами", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

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