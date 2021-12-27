Защитник бельгийского Гента Алессио Кастро-Монтес прокомментировал красную карточку украинского форварда Романа Яремчука, которую тот получил за толчок в спину соперника в матче с Кортрейком.

"После матча Роман обратился к команде и извинился. Тренер сказал, что многие игроки могут побывать в такой ситуации в будущем, поэтому это должно послужить уроком.

"Красная карточка Яремчука – это реакция, но он ответил неправильно": наставник Гента прокомментировал удаление украинца

Это поучительный момент для всех нас, надеюсь, Роман также вынесет из этого урок. Он был очень важен для команды, но на этот раз подвел.

Сложно сказать, что было бы, если бы у нас было 11 игроков. Мы могли выиграть с разницей в 10 голов, если бы использовали свои шансы", – цитирует Кастро-Монтеса официальный сайт Гента.

Напомним, украинец в середине первого тайма увидел перед собой необязательную красную карточку и оставил команду в меньшинстве. Роман нарушил правила у ворот Кортрейка, неожиданно толкнув в спину Петара Голубовича, который находился без мяча. Это удаление стало для Яремчука дебютным в Лиге Жупиле, а его команда в меньшинстве уступила сопернику и опустилась уже на 11 строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии.

Гент проиграл "битву украинцев" и прервал удачную серию – красная карточка Яремчука стала роковой