"Я – второй самый дорогой украинец в истории по суммарной стоимости? Если честно, я никогда об этом не задумывался. Для меня это не играет роли на котором я месте: втором или третьем. Самое главное для меня это выходить на поле и показывать свою лучшую игру, чтобы меня оценивали фанаты и руководство как футболиста, а не по этим ценам.

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К тому же, как я считаю, трудно делать такие сравнения. Сейчас уже другое время. Если бы Шевченко играл сегодня, за него бы, скорее всего клубы получили от 100 до 150 млн евро", – отметил Ярмоленко в интервью Transfermarkt.

Отметим, что переходы Ярмоленко в Боруссии Д и Вест Хэма составили 45 млн евро. Первое место до сих пор удерживает Андрей Шевченко, за которого Милан и Челси в свое время суммарно выложили 68 млн евро.

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