"Вот если бы Шевченко и Гусев младшие играли, как их родители, тогда бы за сборную Украины U-20 вообще бы можно было не переживать. Это так, шутка. У них еще все впереди. Может лидером стать Пономаренко, который немало забивал на юношеском уровне в Украине, а может кто-то другой, увидим.

Вообще, хотелось бы чтобы у нас была командная игра, независимая от кого-то одного. Вот есть нападающий Баварии Хари Кейн. Забивает много, но он командный игрок, прежде всего. Это не Криштиану Роналду у которого установка голы штамповать.

Я вот сейчас тоже работаю с сыном звезды. У Саленко-младшего нет авторитетов. И это мне в Роме очень нравится. Ему безразлично, кто против него играет: или первая команда, условно Шахтера, или дубль какого-то клуба, он выходит и играет. Саленко любит футбол, а не себя в футболе.

Относительно Шевченко-младшего, то, если Кристиана вызывают в сборную, значит – он заслужил. Вот я помню, как в молодежную сборную Украины вызвали юного Судакова. И тогда все "судачили о Судакове", такой вот каламбур, извините. Мол, да кто это такой? А он как зажег на Евро впоследствии", – поделился Скрипник в интервью Украинскому футболу.

