"Если бы он мне "напихал", то это даже смешно выглядело бы": Рудько сомневается в капитанских способностях Цыганкова

Бывший голкипер Динамо Артур Рудько считает, что хавбек киевлян Виктор Цыганков – не лучший кандидат для роли капитана.

"Был Ярмола, то играли хорошо, а как только остались без него... Он был капитаном вне поля и на поле, настоящий лидер. Сейчас, сравнивая ситуацию, когда я был в Динамо, то такого лидера, как Ярмола, я не видел. Есть Сидорчук, есть Бойко, которые по старшинству обязаны принимать эту роль на себя. Они якобы справляются, но Ярмола, откровенно говоря, тянул на себе. Плюс легионеры какие были – Вида, Велозу, Данило.

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Решение назначить Цыганкова капитаном, по-моему, было лично Хацкевича. Не берусь утверждать на 100 процентов. При всем уважении к Вите, я прекрасно к нему отношусь, он хороший футболист и прогрессирует, но капитан – не тот, кто во дворе лучше всех в футбол играет, а тот, кого слушают и уважают. У Вити есть уважение, но...

Я при нем играл, конфликтов с ним не было, но если бы он мне "напихал", это даже смешно выглядело бы со стороны. Капитаном должен быть, например, такой человек как Олег Лужный. Романовича, думаю, слушали бы все. Вот таким, по моему мнению, должен быть капитан. Кто сейчас? Кроме Сидора не вижу людей. Но он по характеру более спокойный человек, и поэтому ему трудно "напихать" кому-то", – сказал Рудько в интервью SportarenaTV.

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