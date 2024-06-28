"Я хотел бы обратить внимание на подготовку к матчу. Особенно на то, как мы добирались на игру. Никогда такого не видел. Мы час ехали от отеля до стадиона в сопровождении полиции. Мигалки не использовали, на пустой дороге сбили скорость до 20-25 км/ч, останавливались на каждом светофоре. В итоге у меня было всего полторы минуты на установку. Потом пришлось сократить разминку, потому что переносить матч, очевидно, никто не хотел. Это был невероятный стресс для игроков и тренеров", – жаловался Тедеско после матча с Украиной (0:0).

"Никогда такого не видел, невероятный стресс для игроков", – разгневанный Тедеско нашел причину ничьей с Украиной

Немецкая полиция признала, что ехала медленно. "Это было необходимо, поскольку от нас требовалось, чтобы интервал между прибытием обеих команд составлял не менее десяти минут. УЕФА сократил этот срок в последнюю минуту после срочных распоряжений, иначе Бельгия приехала бы еще позже. Мы сообщили сборной Бельгии об этом за два дня до матча", – говорится в сообщении ARD.

Напомним, что по итогам ничьей с Украиной сборная Бельгии пробилась в плей-офф Евро-2024 с третьего места в группе.

Украина вылетела с Евро-2024 после равной битвы против Бельгии – интересные идеи, большое желание, историческая неудача