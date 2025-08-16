– В 1-м тайме Рух контролировал игру, но совершенно не смог найти пути к воротам Оболони. В чем была причина, на ваш взгляд?

– Знали, что Оболонь организованно обороняется, и предыдущие две команды, которые играли против них, очень мало что создали. В этом аспекте не получалось то, что мы хотели. Потом пропустили гол, внесли коррективы в заменах – и немного выровняли.

Мастерские штрафные удары в видеообзоре матча Рух – Оболонь – 1:2

– В 1-м тайме ваши ребята не нанесли ни одного удара в створ. Это одна из причин ранних замен Кваса и Кители?

– Мы пропустили гол, и поменялся план на игру. Мы хотели добавить агрессии в атаке – у нас это получилось, забили потом гол. Если бы не тревога – я уверен, что мы бы дожали соперника. Тревога, скажем так, не совсем нам помогла.

– То есть, эти ранние замены – то не воспитательный момент?

– Нет. Ребята делали, что могли, но мы пытались улучшить игру заменами.

– Какую оценку можете дать дебютным 40 минутам в основе 20-летнему Константину Квасу?

– Ему надо еще много работать. Мы даем возможность, даем шанс сыграть в таких важных матчах. Команда строится, этот процесс – небыстрый. Я считаю, что всем нам надо прибавлять в том, чтобы команда стала сильнее.

– После перерыва показалось, что на поле совсем другая команда, чем была до нее. Это замена так команду встряхнула или все-таки был еще и кнут в раздевалке?

– Мы сделали замены – и улучшили этим скорость в атаке.

– Классный гол Ростислава Ляха в его 70-м матче в УПЛ. На тренировках сколько он из 10 таких кладет?

– Да не знаю, мы не считаем. Он отрабатывает точно стандартные положения. Хорошо, что забил, но, к сожалению, после тревоги мы пропустили тоже со стандарта гол. Три стандарта решили судьбу матча, – сказал Федык в эфире сказал Федык в эфире УПЛ ТВ.

К слову, Оболонь набрала 7 очков и хотя бы на сутки возглавила турнирную таблицу УПЛ! Рух же остается с тремя зачетными баллами.

Оболонь вышла на первое место в УПЛ, переиграв Рух во Львове – Лях и Суханов забили со штрафных на глазах Реброва