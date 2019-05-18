"Если бы не Майдан, ультрас Металлиста и Днепра начали бы резать друг друга", – Синицын рассказал о фанатских войнах

Ультрас Волыни и известный волонтер Роман Синицын поделился своими впечатлениями от фанатских противостояний, которые были в Украине до 2014 года.

"В Украине были очень жесткие фанатские войны – между Харьковом и Днепром, Киевом и Одессой, Львов еще активно включался. Если бы не Майдан, то через полгода или год были бы трупы. Маятник ненависти между Харьковом и Днепром уже настолько был раскручен, что они бы начали резать друг друга.

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Днепряне считали харьковчан пророссийскими. Важную роль играл и фактор регионального лидерства, в стиле "вы – колхоз", "да нет, это вы колхоз". А сейчас лидеры группировок дружат, проводят совместные акции, вместе воевали в Азове и других подразделениях и уже чуть ли не друзья. Война и Майдан поставили все на свои места", – цитирует Синицына Tribuna.com.

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