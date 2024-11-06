"Если бы не Лунин, нас бы прибили 6 голами": суперзвезды Реала спрятались за спиной украинца
6 ноября 20:52 - Читати українською
Усилий Андрея Лунина оказалось мало, чтобы спасти Реал от поражения в матче 4-го тура ЛЧ против Милана (1:3).
завершено
Малик Чау 12’
Альваро Мората 39’
Тияни Рейндерс 73’
12’ Малик Чау
39’ Альваро Мората
73’ Тияни Рейндерс
Украинец был самым светлым пятном в команде Карло Анчелотти. Реал пропустил 3 гола, но мог как минимум вдвое больше, если бы не сейвы Лунина. СМИ и эксперты в основном хвалят Андрея, хотя есть и посредственные оценки.
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Отдельного внимания стоят события после финального свистка. Суперзвезды Реала спрятались от микрофонов, а Лунин пошел "отбеливать" команду перед прессой, как это уже было после фиаско с Лиллем. Подробно все эти моменты разобрал "Футбол 24" в новом выпуске на YouTube-канале.
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