Усилий Андрея Лунина оказалось мало, чтобы спасти Реал от поражения в матче 4-го тура ЛЧ против Милана (1:3).

Украинец был самым светлым пятном в команде Карло Анчелотти. Реал пропустил 3 гола, но мог как минимум вдвое больше, если бы не сейвы Лунина. СМИ и эксперты в основном хвалят Андрея, хотя есть и посредственные оценки.

"Нет оправданий": Лунин прокомментировал поражение Реала от Милана в Лиге чемпионов

Отдельного внимания стоят события после финального свистка. Суперзвезды Реала спрятались от микрофонов, а Лунин пошел "отбеливать" команду перед прессой, как это уже было после фиаско с Лиллем. Подробно все эти моменты разобрал "Футбол 24" в новом выпуске на YouTube-канале.