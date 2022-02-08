"Не знаю, чем бы я занимался, если бы не футбол. Я люблю спорт, не только футбол. Я фанат многих других видов – баскетбол, теннис и другие.

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Возможно, я просто занимался бы другим видом спорта. К примеру, играл в баскетбол, который я люблю. Я родился в Хорватии, в Задаре, это известный баскетбольный город. Я помню, как в детстве много раз ходил смотреть баскетбольные матчи. Я играл, когда мог, после школы с друзьями. Я фанател от баскетбола. Мне это нравилось, поэтому я думаю, что, возможно, стал бы баскетболистом", – признался Модрич в интервью Marca.

Заметим, что рост обладателя "Золотого мяча-2018" составляет всего 172 сантиметра, поэтому реализовать себя в баскетболе ему было бы сложно.

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