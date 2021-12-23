"Я слышал эти недавние заявления. Клопп и его помощник кажутся невероятно настойчивыми в вопросах организации футбола в Англии. Все играют на равных. Все понимают, что в определенный период года они играют для зрителей. Все это делается ради зрителей. Для телевидения, болельщиков, которые хотят, чтобы игры проводились именно в таком графике. Я думаю, что любые изменения могут подвергнуться серьезному отпору. Мне кажется, что фанаты любят эту традицию, хотя я и могу ошибаться.

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Мы сейчас подходим к тому, чтобы управлять игрой через демократические процедуры. Я не хочу, чтобы меня восприняли как автократа, но достаточно! Играйте в чертов футбол, примите то, что вы футболисты. Вам и без того разрешают очень много. Если честно, то большинство моих знакомых футболистов действительно хотят участвовать в этих матчах. Некоторые тренеры жалуются, почему у нас нет 5 замен. На самом деле, для них это только повод. Дай им 5, а они попросят 7, дай 7, и они будут хотеть 9.

Как насчет того, чтобы ущипнуть себя и понять, насколько вам повезло в жизни? Потому что, если бы не футбол, половина из вас работала в Макдональдсе. Вы забыли, как очутились на своих местах? Все благодаря безумному спросу. Если бы футбол не пользовался таким спросом – вы и ваши коллеги не получали бы десятки миллионов фунтов в год. Вы получаете славу, деньги, уважение. Все это благодаря футболу, так отблагодарите его хоть какой-то частицей", – взорвался Джордан в эфире TalkSport.

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