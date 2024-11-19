"Я очень горжусь. В футболе очень трудно сделать семь замен и сохранить идею и тактические концепции команды.

Спасение Хорватии в видеообзоре матча Лиги наций с Португалией

Первый тайм был о том, чтобы выиграть игру. Если бы мы забили второй гол, им было бы трудно отреагировать. Во втором тайме у них было 15 очень сильных минут, и мы не имели такого контроля, как в первом тайме. Мы создали еще одну ситуацию благодаря Нуну Мендешу, это была игра на обоих флангах, но я ухожу с чувством гордости.

Три игрока сегодня дебютировали на международном уровне. Мы открыли дверь для конкуренции в национальной сборной и завершили игру непобежденными", – цитирует Мартинеса ФПФ.

Отметим, что сборная Португалии еще до этого матча досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал Лиги наций.

Шотландия сенсационно выбила Польшу из элиты Лиги наций, Хорватия спасла ничью с Португалией и вышла в четвертьфинал