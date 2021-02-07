"Если бы мы стали чемпионами, то это было бы сенсацией": Клопп напомнил о кадровом кризисе перед битвой с Ман Сити
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп оценил состояние команды перед матчем 22 тура АПЛ против Манчестер Сити.
"Вам не обязательно получать удовольствие от футбола только тогда, когда есть шанс стать чемпионом. Есть много разных вещей, за которые нужно бороться, и, прежде всего, это три очка в выходные.
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Я не уверен, что вы когда-нибудь видели ситуацию с травмами, как у нас в этом году. Ни разу у нас не было трех центральных полузащитников, которые совместимы вместе. В самом начале сезона вылетели два центрбека, а теперь еще и третий. Наша ситуация настолько странная, что если бы мы стали чемпионами, то это было бы настоящей сенсацией.
Мы, как и раньше, стараемся выкладываться на все 100%, но иногда молот бьет по ребятам. Им приходится играть слишком много или возвращаться без надлежащего восстановления, и тому подобное. Это наша ситуация, но в конце концов это все еще Ливерпуль. Та же команда, что в прошлом году, тот же клуб, только не те обстоятельства", – цитирует Клоппа Sky Sports.
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