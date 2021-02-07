"Вам не обязательно получать удовольствие от футбола только тогда, когда есть шанс стать чемпионом. Есть много разных вещей, за которые нужно бороться, и, прежде всего, это три очка в выходные.

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Я не уверен, что вы когда-нибудь видели ситуацию с травмами, как у нас в этом году. Ни разу у нас не было трех центральных полузащитников, которые совместимы вместе. В самом начале сезона вылетели два центрбека, а теперь еще и третий. Наша ситуация настолько странная, что если бы мы стали чемпионами, то это было бы настоящей сенсацией.

Мы, как и раньше, стараемся выкладываться на все 100%, но иногда молот бьет по ребятам. Им приходится играть слишком много или возвращаться без надлежащего восстановления, и тому подобное. Это наша ситуация, но в конце концов это все еще Ливерпуль. Та же команда, что в прошлом году, тот же клуб, только не те обстоятельства", – цитирует Клоппа Sky Sports.

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