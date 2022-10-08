Около 3000 французских фанатов посетили лиссабонский Да Луж в среду. После игры многие гости жаловались на отвратительное поведение португальских стюардов, позволявших себе "слишком интимные" обыски у входа стадиона. Хештег "Бенфика меня изнасиловала" набрал популярность в Twitter, а одна из болельщиц ПСЖ поделилась собственным горьким опытом.

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"Сначала я не реагировала, говорила себе, что это нормально. Просто все заходит немного дальше, чем обычно. Однако я начала чувствовать дискомфорт, когда они запихнули руку мне в лифчик. Я посмотрела на своих друзей и подруг – они прошли через то же самое.

Если бы мы протестовали, полицейские готовы были нас убить. Это совершенно неправильно, что нам пришлось пройти через такое. Это унижение. Кроме того, наши вещи жестко бросили на землю. Это был шок, будто групповое изнасилование", – приводит слова пострадавшей Marca.

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