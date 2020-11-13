"Можно создавать любые структуры, но если не поменять восприятие, то ничего не изменится. Приведу для примера Клоппа. Насколько он был действительно успешен в первые два года работы в Ливерпуле? Он отстал от первого места на 25 очков, но все верили, что он был правильным человеком.

Клопп объяснил свою чрезмерную эмоциональность – тренер Ливерпуля доказал, что он мастер по троллингу арбитров

При других обстоятельствах он потерял бы работу. Если бы он был темнокожим, его бы уволили в первые два года. Если бы он был англичанином, его бы уволили.

Есть группа людей, которые подвергаются дискриминации в английском футболе, на высшем уровне в АПЛ. В клубах из топ-6 не будет белого тренера-англичанина.

Да, есть Лэмпард, но это потому, что у него особая связь с Челси, и это единственная причина, по которой он возглавил Челси. При других обстоятельствах он бы не получил эту работу", – цитирует Барнса Talksport.

Напомним, Клопп возглавил Ливерпуль в 2015-м, перейдя с Боруссии Д.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід