"Знаю, что в Павлодаре меня поддерживают. Я прекрасно понимаю, что в Казахстане преобладают "ОРТ" и "РТР", но у меня есть ощущение, что казахстанский народ болеет за Украину.

В Павлодаре у меня везде поддержка, не было никакой истории, чтобы кто-нибудь сказал что-то другое. Не знаю, может быть, на публику это не выносится, а так в разговорах между собой весь казахстанский народ поддерживает нашу страну.

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И ни для кого не секрет, что если бы Казахстан поддержал Россию, мы бы уехали. Это уже сказано и руководству, но Казахстан поступил по-другому. Мы тоже смотрим новости и смотрим вашего президента. Можно сказать, что он красавчик", – рассказал Костишин в эфире Telegram-канала Aladop.

Напомним, недавно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не собирается признавать квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР", чем неприятно удивил армию путиноидов и ее больного руководителя.

К слову, Аксу под руководством 45-летнего Костышина занимает 11 место в турнирной таблице – 4 победы, 1 ничья и 6 поражений.

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