"Если бы я стремился к безумным заработкам, оставался бы работать в Ювентусе", – Раванелли рассказал о жизни в Украине

Наставник Арсенала-Киев Фабрицио Раванелли в эфире телеканала "Футбол 1" рассказал о своей жизни в Украине.

В программе "Великий футбол" один из сюжетов был посвящен Фабрицио Раванелли. "Футбол 24" предлагает вашему вниманию самые интересные цитаты итальянского специалиста.

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"Не чувствую себя суперзвездой. Я не икона. Прежде всего я простой человек, преданный семьянин и хороший друг. В прошлом неплохой игрок, а сейчас все еще тренер-новичок".

"На многих сайтах прочитал, что приехал сюда ради денег. Если бы я стремился к безумным заработкам, оставался бы и дальше работать в Ювентусе. Но когда получил предложение из Украины – решил, что это хорошая площадка для возобновления своей тренерской карьеры".

"У меня на родине в Перудже – своя пиццерия, которая называется Одиннадцать – в честь моего игрового номера. Все блюда в меню носят названия великих чемпионов – Раванелли, Матерацци, Росси, Марадона и т.д.".

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"Футбол – не столь сложное дело, оно не спустилось к нам из космоса. Мне импонирует простой футбол, который исповедует Массимилиано Аллегри".

"Никогда не переедаю и не употребляю алкоголь. Ведь ненавижу большой живот. За месяц здесь пока не пробовал украинских блюд. Даже когда во Франции жил значительно дольше, ни разу не пробовал лягушачьих лапок. Я привык только к итальянской кухне".

"Я хотел бы, чтобы все понимали, на какие жертвы я ушел, оставив семью. Жена и трое сыновей – самое главное для меня в жизни. Но футбол – самый прекрасный спорт в мире. И я хотел бы достичь чего-то не только как игрок, но и как тренер ".