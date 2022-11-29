Главный арбитр поединка показал 12 желтых карточек, удалил игрока Руха и назначил пенальти в ворота Александрии. Словом, было жарко.

"Грустно, потому что с первых минут я понимал, что зимний футбол, но не до такой степени...

С первых минут такая игра – фол, фол, удары, удары... Рефери ничего не действует. Потом переломили игру, забили гол, но этот 11-метровый, надо еще смотреть.

Неординарный шедевр в видеообзоре матча Александрия – Рух – 1:1

Я очень благодарен ребятам – мужики, показали характер. При таком поле, при такой игре, когда тебя на каждом клочке "шарашат" то по ногам, то по голове, то по корпусу... Это какой-то кикбоксинг, а не футбол.

Очень мне не понравилось поведение футболистов Руха – может, их мясом накормили... Рунич вообще хотел добить. Если бы у него был нож, то, мне кажется, еще и подрезал бы его. Хотели выиграть, но не получилось завершить на мажорной ноте. Ну и нужно смотреть 11-метровый, ведь есть вопросы", – цитирует Гуру официальный сайт Александрии.

На зимнюю паузу Александрия ушла в статусе 5-й команды УПЛ, имея 24 очка. Рух на 13 месте (13 баллов).

Рух в меньшинстве благодаря пенальти оформил камбек с Александрией – матч завершился дракой, досталось и Кучуку