"Если бы имел нож, то, кажется, еще и подрезал бы": тренер Александрии шокирован действиями игроков Руха
Главный тренер Александрии Юрий Гура остался недоволен действиями судейской бригады и соперников по итогам поединка 15-го тура УПЛ против Руха (1:1).
Главный арбитр поединка показал 12 желтых карточек, удалил игрока Руха и назначил пенальти в ворота Александрии. Словом, было жарко.
"Грустно, потому что с первых минут я понимал, что зимний футбол, но не до такой степени...
С первых минут такая игра – фол, фол, удары, удары... Рефери ничего не действует. Потом переломили игру, забили гол, но этот 11-метровый, надо еще смотреть.
Неординарный шедевр в видеообзоре матча Александрия – Рух – 1:1
Я очень благодарен ребятам – мужики, показали характер. При таком поле, при такой игре, когда тебя на каждом клочке "шарашат" то по ногам, то по голове, то по корпусу... Это какой-то кикбоксинг, а не футбол.
Очень мне не понравилось поведение футболистов Руха – может, их мясом накормили... Рунич вообще хотел добить. Если бы у него был нож, то, мне кажется, еще и подрезал бы его. Хотели выиграть, но не получилось завершить на мажорной ноте. Ну и нужно смотреть 11-метровый, ведь есть вопросы", – цитирует Гуру официальный сайт Александрии.
На зимнюю паузу Александрия ушла в статусе 5-й команды УПЛ, имея 24 очка. Рух на 13 месте (13 баллов).
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