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Если бы Хацкевич остался в Динамо, то киевляне легко бы вышли в плей-офф Лиги Европы, – Гецко

16:02 27 Читати українською
Если бы Хацкевич остался в Динамо, то киевляне легко бы вышли в плей-офф Лиги Европы, – Гецко
Александр Хацкевич / фото ФК Динамо

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко оценил шансы киевского Динамо на выход из группы Лиги Европы.

 

"Думаю, что если бы главным тренером Динамо оставался Александр Хацкевич, проблем с выходом в плей-офф у киевлян не было.

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Сейчас же сменился главный тренер, идет перестройка игры, команда буксует в чемпионате, который и так сейчас не отличается высоким уровнем. Поэтому даже в этой компании соперников в Динамо могут возникнуть трудности с тем, чтобы продолжить еврокубки весной", – поделился Гецко в комментарии Команда№1.

Напомним, Динамо попало в одну группу вместе с Копенгагеном, Мальме и Лугано. Добавим, что уже сегодня, 18 сентября, киевляне начнут участие в Лиге Европы матчем против Мальме, начало в 20:00.

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