Украинский наставник венгерского клуба Сергей Ребров после победы в финальном матче года отметил, что доволен работой команды, которая впервые за 25 лет участвовала в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Идеальный год? Он стал бы еще лучшим, если бы мы смогли обыграть Ювентус, когда у нас был шанс. Но и без того 2020-й – год большого успеха Ференцвароша.

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Самый памятный матч? Против Мольде. Тот, который дал нам путевку в группу Лиги чемпионов. Это было важно и для клуба, и для болельщиков", – цитирует Реброва официальный сайт "Фради".

Напомним, в последнем поединке первой половины сезона Ференцварош одержал победу над Будафоком и ушел на зимний перерыв безоговорочным лидером чемпионата Венгрии.

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