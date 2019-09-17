"Если бы его отпустили из "Динамо" раньше, может была бы другая судьба". Каким в нашей памяти останется Андрей Гусин

"Футбол 24" собрал воспоминания людей, которые лучше всех знали знаменитого полузащитника "Динамо" и сборной Украины.

Его нет с нами ровно пять лет. Кажется, еще совсем недавно Андрей Гусин забивал Греции и выступал на чемпионате мира в Германии. Потом тренировал "Динамо-2". Щедро раздавал интервью и комментарии.

Теперь о нем будут говорить другие...

"Маркевич дал Андрею шанс"

Леонид Гусин, отец: Он начинал с клуба "Карпаты". Там занимался у Каримова Андрея Османовича один год. Потом, поработав в институте, я решил, что надо идти в школу. Пошел в общеобразовательную школу, сформировал там группу и забрал Андрея к себе. Так что он пять лет занимался еще и легкой атлетикой.

До третьего класса Андрей шел отличником. Затем был "золотой парой" в танцах, активно ими занимался. После того, как у него появился стимул в спорте, танцы отпали.

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Я вам честно скажу, что когда мы заходили в туалет нашей львовской квартиры на улице Стрыйской, то там сверху и к самому низу висели фотографии буквально всех ведущих клубов и игроков, из которых он брал пример. Там двери 220 сантиметров высотой и 80 – в ширину. Все было заклеено игроками и машинами. Он уже в 14 лет водил автомобиль – ВАЗ-2101, "копейку".

Юрий Дячук-Ставицкий, многолетний тренер "Карпат": Помню, ездил на просмотр матча Андрея, когда он еще был не в "Карпатах". Тогда, возвращаясь во Львов из Старого Самбора автобусом, я разговорился с мамой игрока. Вот так мы решили, что Гусину стоит попробовать свои силы в "Карпатах". Начинал он у нас как центрфорвард. Имел неплохую скорость, хорошие физические данные.

Леонид Гусин: Фактически, он был неплохим форвардом. Общефизическая, спортивная и спринтерская подготовка дали ему скоростные качества. Он мог убежать от защитников, как это произошло в первом матче в Высшей лиге. Андрей тогда во Львове оставил "с носом" двух опекунов и забил два мяча за "Карпаты". А впервые его заметил Владимир Журавчак. Сначала он был тренером "Газовика" (Комарно), куда пригласил Андрея. Мой сын там забил за полсезона 9 мячей. Впоследствии Журавчак пошел тренером в "Карпаты" к Мирону Маркевичу и взял Андрея с собой. Маркевичу это понравилось, он решил дать Андрею шанс показать себя. Поэтому сын был форвардом. Тем более, при росте 188-189 сантиметров он очень хорошо играл головой. Плюс – у него была скорость.

Мирон Маркевич: Приняв "Карпаты", начал я местную молодежь собирать. Мне говорят: "Есть такой Гусин, бывший легкоатлет". Посмотрел: высокий, бежит, но школы никакой. Однако оставил его в команде. Он в атаке еще играл.

Александр Чижевский, защитник "Карпат" 1989-99, 2002: Как он дебютировал! Его выпустили на второй тайм, а он дважды забил. Все сразу заговорили о чрезвычайном таланте. С ним было приятно играть: был лидером, не боялся жесткой борьбы на поле.

Виталий Косовский, полузащитник "Динамо" 1994-2003: Если говорить о Гусине-футболисте, то стоит отметить его разноплановость. В "Карпатах", насколько я знаю, он начинал на позиции нападающего. В "Динамо" играл гораздо глубже. Но в разных амплуа Гусин действовал надежно и качественно. У меня никогда не возникало с ним никаких проблем. Хороший, добрый, отзывчивый – это все можно сказать об Андрее.

"Навели автоматы и затолкали Гусина в свой автомобиль"

Мирон Маркевич: Отец Андрея был помешан на киевском "Динамо". Однажды схватил сына в охапку и увез к Суркисам. В "Динамо" он сначала не заиграл, отдали в аренду киевскому "Арсеналу" – там тоже в запасе сидел. И решили мы его забрать назад, в "Карпаты". Приехал в Киев, посадил Андрея в машину и – прямо во Львов. Но отъехали недалеко.

В "Динамо" обо всем узнали и организовали погоню. На трассе нас подрезал джип. Выпрыгнули люди, привели автоматы: "Ты что себе позволяешь?" Затолкали Гусина в свой автомобиль и увезли обратно. А дальше "Динамо" возглавил Лобановский и сделал из Андрея блестящего опорного хава.

Леонид Гусин: Через полтора года стал лучшим нападающим "Динамо-2", куда его поставили, как молодого игрока, чтобы повышал свою квалификацию. Но шанса не было никакого. Почему? Да потому что во главе "Динамо" были такие тренеры как Сабо, которые не хотели видеть молодежь. У них на первом плане был результат. Молодежь не давала результата, поэтому на нее они не обращали внимание. В этом плане было очень трудно.

Олег Лужный, защитник "Динамо" 1989-99: Я не считаю, что до Валерия Лобановского тренеры не могли разглядеть талант Белькевича и Гусина. Просто на тот момент еще не наступило их время, они не набрались достаточно опыта, чтобы соответствовать уровню игрока "Динамо" (Киев). Если бы тренеры не считали ребят талантливыми, их просто не пригласили бы в Киев.

Леонид Гусин: Через 2-3 года Андрей начал волноваться. Ну как так – не дали ни единого шанса, даже не взяли с собой на сборы. Но нашлись люди, которые поддерживали моего сына. Это был администратор команды Кашпур, это были массажисты, которые сказали: "Андрей, терпи! Работай и все удастся". Так и произошло. Лобановский пришел, на первой же игре увидел Андрея и сказал: "Вот этот человек мне нужен". Поставил его опорным. С этого все и началось.

Алексей Андронов, российский телекомментатор: В каком-то матче дубля "Динамо", он, форвард, возмутился ошибками полузащиты. Тренер предложил ему сыграть там самому. Гусин согласился. На игру пришел Лобановский, и Андрей забил гол "а-ля Марадона", пройдя дриблингом 2/3 поля. "Почему вы мне говорили, что нет своих талантов? Вот вам готовый опорник!" – сказал Лобановский Суркису, подарив постсоветскому футболу одну из его самых ярких звезд.

"Дает мне ключи: "Это теперь твоя машина"

Валентина Гусина, мама: Мы с мужем еще жили во Львове, а он уже переехал в Киев. Звонит как-то: "Мама, ну как там дела? Что делаешь? Ты дома?" Поговорили, а через 20 минут – звонок в дверь. Я открываю, а он на пороге с цветами стоит.

Говорит, идем, мама, там машину надо забрать из салона. Думала, хочет жене купить. Заходим, сажусь в то авто. А он мне: "Мам, надо перегнать ее!" Давай, говорю, куда ее отогнать? Он дает мне ключи: "Куда хочешь, это теперь твоя машина". Был очень искренен. Все делал от души.

Леонид Гусин:

На проспекте Победы, возле дома, где он жил, стоял рекламный щит. И на том щите по случаю дня рождения своей жены Кристины заказал ее портрет. В течение целого месяца этот портрет там красовался. Это был такой неожиданный и запоминающийся сюрприз.

Наверное, и вам делал приятные подарки своим неожиданным приездом в гости?

Не только это. Он мог принести билеты и сказать: "Сегодня летишь в Париж". И такое бывало.

Алексей Андронов: Рассказывают, когда Гусин приехал в Киев со Львова, он был чистым провинциалом. Сначала спал чуть ли не на полу кухни однокомнатной квартиры, на стене которой висело фото суперспорткара McLaren F1 в качестве своеобразного стимула, к чему надо стремиться. Я познакомился с ним в конце 90-х, когда такую машину он мог позволить себе если не купить, то хотя бы взять в аренду. Он уже был звездой, но абсолютно никакой звездности в поведении себе не позволял. В день знакомства мы проговорили почти 4 часа, причем больше рассказывать пришлось мне: Гусин словно задался целью выяснить работу спортивного телевидения "от Великой Октябрьской революции".

Кристина Гусина, жена: Андрей любил собирать у себя друзей, а мясо на гриле лучше него никто не готовил, это было его стихией. Когда муж говорил: "Дорогая, сегодня у нас будет гриль", я понимала, что придется полдня нарезать и мариновать мясо, все готовить. Но жарил он его действительно несравненно – это был его "конек". У Андрея для этого было специальное место, мясо должно было быть правильной прожарки, он очень трепетно к этому относился. Каждому гостю давал попробовать по кусочку – это был настоящий ритуал, своеобразная презентация.

"Взяли и уволили его. За что?"

Алексей Андронов: В Москве в 1999-м, прибитые нелепой ошибкой вратаря сборной России Филимонова российские журналисты навели на Гусина камеры и микрофоны. После тяжелой паузы кто-то сказал: "Андрей, как вы прокомментируете гол Шевченко?" Гусин обвел микст-зону взглядом и с широкой улыбкой выдохнул: "А почему вы так смотрите на меня? Не я же у вас в воротах стою".

Леонид Гусин: Карты я вам не раскрою, но скажу так, что после Лиги чемпионов-1999/00 половина команды должна была разойтись по европейским клубам. Руководство "Динамо" решило по-другому. Шевченко отпустили в 22 года, Каладзе отпустили в 23 года, а других держали до 30-ти. Зачем? Если есть предложение, то зачем запрещать? Может была бы другая судьба.

Роман Толочко, полузащитник "Карпат" 1991-92, 1996-02: На поле он умел выбрать позицию, выигрывал все мячи. Никогда не брезговал грязной, но необходимой работой. Также его называли фартовым, ведь сам Лобановский его заметил.

Леонид Гусин: Когда он выступал за самарские "Крылья Советов", тренер Гаджиев его спросил: "Где ты хочешь играть?" – "В нападении" – "Ну иди в нападение". Андрей пошел в нападение и забил гол. Это был первый такой случай, когда тренер сказал: где хочешь, там и играй. Второй случай произошел в тех же "Крыльях". Андрей: "Тренер, пенальтистом буду я". "Ну, если хочешь, то будешь", – сказал Гаджиев. Сын в том сезоне забил семь пенальти. Промахнулся только с восьмой попытки и больше к "отметке" не подходил.

Андрей Гусин-младший, сын: В детстве меня тренировал дедушка – отец часто бывал на сборах. Но я никогда не забуду, как маленьким мальчиком ждал его домой, чтобы вместе погонять мяч, как отец учил меня давать пас и пробивать по воротам. Я всегда мечтал провести вместе с отцом матч в составе сборной Украины.

Кристина Гусина: Андрей любил красное вино, и раньше по вечерам мы часто пили по бокалу – своеобразный момент единения. Но после одного из поражений "Динамо-2" он категорически запретил себе это, возможно, таким образом наказывал себя.

Леонид Гусин: Он чем мог, тем и помогал всем, кто хотел, кто работал. Вот смотрите, такой пример. "Динамо-2", первый год, 18-19 лет ребятам. Президент говорит: нужно отдать того и того. Андрей отвечает: "Никого не нужно отдавать. Через 2-3 года у вас в основной команде будет играть несколько моих парней". Ему не поверили, потом Андрея освободили от должности главного тренера команды. А сейчас Макаренко где играет? В основе? В основе. А на него никто не рассчитывал. А его хотели отдать. Андрей настоял: нужно оставить. Буяльский – то же самое.

Видите, Андрей очень внимательно слушал и тщательно выполнял то, что ему сказали тренеры, которые в нем увидели что-то. А почему Андрея не послушались те, которые дали ему это поручение? А потом взяли и уволили его. За что?

"За две недели до трагедии был знак"

Кристина Гусина: Я была против увлечения Андрея автомобилями и мотоциклами, но отговаривать его от спортивного автомобиля было бесполезно. В частности, первые накопленные деньги Андрей потратил на спортивный Mercedes. С одной стороны, я была против этого, а с другой – позволяла, ведь у него тяжелая профессия, поэтому необходима какая-то отрада. В конце концов, это не самое худшее увлечение.

Леонид Гусин: Спортсмену, который достиг определенной вершины, кажется, что после окончания карьеры ему не хватает адреналина. Выходя на матчи Лиги чемпионов или сборной Украины, они получали бешеный адреналин. Занимаясь 10-15 лет таким делом, спортсмен уже не может без этого. Поэтому он снова ищет острые ощущения, чтобы сделать организму разрядку. Кто-то на катере носится, а Шумахер любил скоростные спуски. В этом плане возражать нельзя, потому что будешь врагом №1.

У него в салоне авто всегда лежало 10-15 футболок. Куда бы ни ехал и кто бы ни попросил – он спокойно вынимал, ставил автограф и отдавал. Те его машины, остались... В них до сих пор хранятся вымпелы, значки. Это искренность и признание.

Кристина Гусина: За две недели до того, как произошла трагедия, был словно какой-то знак. Мы вместе ходили в спортклуб, который располагался в двадцати километрах от дома. Андрей поехал на велосипеде, а я чуть позже уехала за ним машиной. Я его потихоньку опередила и приехала раньше – жду, а его все нет и нет. Когда, смотрю, подъезжает – в синяках, крови: велосипед попал в трамвайные рельсы, и он упал.

Валентина Гусина: Раньше ходила в церковь, просила у Бога здоровья для него перед каждой игрой. Просила, чтобы не получил травму. Но я никогда не просила у Господа долгих лет жизни для сына... Это была моя ошибка.

Кристина Гусина: Как семья узнала о трагедии? Мне позвонил Вася Кардаш, а ему – Влад Ващук. Влад сказал, что разбился мотоцикл, и я пыталась ухватиться за надежду – вдруг не Андрей был на нем. Искала варианты, чтобы это было неправдой. Нашла телефон какого-то человека с "Чайки", который и сказал мне, что произошло, но я до последнего не верила, пока не увидела мужа собственными глазами. Говорят, он погиб мгновенно. Сыну Андрею сообщили за 40 минут до начала матча "Днепра" U-19 с "Черноморцем", Ваня вообще узнал на перемене, когда зашел с телефона в интернет посмотреть спортивные новости. До сих пор кажется, что это какой-то страшный сон.

Андрей Гусин-младший: Мне позвонил друг и сказал, что папы больше нет. Поэтому я знал о том, что случилось, еще до игры, но считал правильным выйти на поле и сыграть. Выпустили меня во второй половине второго тайма. К тому моменту мы проигрывали со счетом 0:1, но в итоге победили – 3:1. Я старался не подвести команду, но играть было очень трудно. Постоянно думал о папе.

Юрий Дмитрулин, защитник "Динамо" 1994-2005: Были вместе на матче – смотрели U-21 или U-19 уже не помню. И тут звонок Хацкевича: "Гусин разбился". "Насмерть?" – "Не знаю". Через 2-3 минуты: "Да, насмерть". Неприятно на эту тему разговаривать.

Игорь Суркис, президент "Динамо": Андрей же мог, наверное, не участвовать в этой гонке, он был достаточно обеспеченным человеком... Мог же просто кататься на мотоцикле – я вчера обсуждал это с Сашей Шовковским. Но он любил скорость и любил жизнь именно в такой ее проявлении. А мы не имеем права обсуждать и тем более осуждать – правильно это или неправильно.

Каха Каладзе, защитник "Динамо" 1998-2000: О гибели Андрея прочитал в новостях – долго не мог поверить, надеялся, что это окажется неправдой. А когда все подтвердилось, сразу же выехал в Киев. Андрей был моим очень близким другом. Его смерть – шок для меня, очень трудно говорить об этом.

Александр Головко, защитник "Динамо" 1995-2004: Андрей всегда старался жить по максимуму. Он – единственный ребенок в семье, наверное, родители ставили перед ним задачу быть лучшим, и он это доказывал везде – и в спорте, и в жизни. И даже ушел от нас на максимуме, как бы страшно это не звучало. В этом он весь, и по-другому жить не мог.

"Андрей открывает дверь – смотри, мама, как я здесь живу"

Леонид Буряк, главный тренер сборной Украины 2002-03: Когда человек уходит, задумываешься. Потому что ты больше не будешь с ним общаться. Это был хороший футболист, выдающийся футболист. Человек, надежный в жизни и надежный на поле. Пройдет время, и все поймут, как его не хватает.

Алексей Мочанов, автогонщик, друг: Андрюха был вдумчивым, умным парнем. И очень хорошим! Светлым во всех смыслах этого слова! На Бессарабке вчера покупал букет из 14 роз. Продавцы спросили: "Вы к Гусину? Проститься?" Киваю. Две женщины из цветочного ряда протягивают мне по букету гладиолусов: "Положите и от нас, пожалуйста. Сочувствуем..."

Валентина Гусина: Пережить – не то слово, это невозможно пережить, и не знаю, переживется ли когда-нибудь. Ничего не помогает. Внуки, оставшиеся после сына, помогают жить дальше. У каждого из них осталась его частичка. Даже когда я разговариваю по телефону со старшим внуком, слышу сына. Голоса у них очень похожи. Еще тогда, когда он был жив, не знала, который Андрей говорит со мной – старший или младший.

Леонид Гусин: У него была одна позиция: не будем загадывать наперед, а делать свое дело сегодня. Это я четко знаю. У Андрея всегда все было определено на один день. Когда он отработал день, тогда вечером делал анализ и планировал день следующий.

Часто ли снится вам Андрей?

Один раз за год было. (После длительной паузы) Говорит: "У тебя старый телефон. Возьми мой".

Валентина Гусина: Каждый вечер молюсь, прошу, чтобы пришел ко мне или хотя бы дал какой-то знак. Однажды таки приснился. Снится, будто он сидит на каком-то пороге у больших ворот, а я стою чуть ниже. Андрей открывает дверь и показывает рукой, мол, смотри, мама, как я здесь живу. А там такая красота, ярко, солнечно, тепло...

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"В час ночи позвонила жена, она не говорила – рыдала в трубку". Второй год – без Валентина Белькевича