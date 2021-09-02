"Мне кажется, был полностью выигрышный матч, но наши пацаны его превратили в муки. Это очень обидно и грустно. Первый тайм валяли дурака – забивай второй, и все. Яремчук забил, и команда несколько раскрепостилась. Был классный, атакующий футбол, мне понравилось .

Казахстан – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Если бы забили второй, то казахи бы уже не собрались. Наши игроки намного сильнее. Все указания тренера воплощалось. Отпустить такую ​​игру, просто нет слов... Настроение – катастрофа. Не хочу ничего лишнего говорить, просто очень обидно. Ребят жалко, тренера жалко. Хочется, чтобы у них все получилось, в частности у тренера. Он нормальный мужик.

Сейчас все дипломаты, нет игрока, который крикнет. Это другая генерация, здесь такого не будет. Они друзья, вместе ездят на моря, отдыхают. Здесь никто никому не "напихает". Если бы здесь был Федецкий, Лужный или Езерский, то, простите меня, сегодня бы пиз**лей получила бы половина команды. Но у них команда друзей. Это был чисто контролируемый матч, но вышло поражение. Это реально поражение. Жаль, что так", – резюмировал Кополовец в комментарии UkrBall.

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