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"Если бы был хотя бы Ракицкий, все могло сложиться иначе": Луческу пожаловался на ограниченные ресурсы в Зените

8 июля 23:28 - Читати українською
"Если бы был хотя бы Ракицкий, все могло сложиться иначе": Луческу пожаловался на ограниченные ресурсы в Зените
Мирча Луческу / фото из открытых источников

Бывший тренер Шахтера признался, что мог достичь больших успехов с российским Зенитом.

"Я ушел из Зенита 3 года назад. Когда я пришел, клуб сначала продал Халка, затем – Гарая, а зимой – Витселя, и это тоже повлияло на результат. Финансовая поддержка очень важна. После этого Зенит вложил вырученные деньги в хороших игроков – и все видят, что происходит.

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Возможно, Зенит будет чемпионом ежегодно – как Бавария или мой Шахтер. У Зенита сильнейший состав в России, тренер создал прекрасную атмосферу в команде, болельщики организовуют потрясающую поддержку. Когда у команды есть все это, то она автоматически становится фаворитом турнира. Повторюсь: финансовая поддержка имеет значение. Ринат Ахметов при мне активно вкладывал в Шахтер, у Зенита есть поддержка Газпрома. Это важно для прогресса.

Семак – отличный тренер! Он проделал огромную работу, создавая нужную атмосферу внутри команды. Поверьте мне, это очень сложно. Конечно, ему помогло то, что у клуба была возможность усилить состав и приобрести необходимых игроков. Зенит брал тех, кто нужен. Если бы в мой сезон у Зенита был хотя бы Ракицкий, то все могло сложиться по-другому. Но я должен был играть с Кришито в центре обороны", – рассказал Луческу Sport-Express.

Заметим, Луческу возглавил Зенит в 2016 году после ухода из Шахтера. Под его руководством команда заняла 3 место.

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Теги
Украинцы за рубежом Шахтер Шахтер Зенит Зенит Россия Мирча Мирча Луческу Ярослав Ярослав Ракицкий
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