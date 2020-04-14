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"Если бы Барселона предложила перейти сейчас – я бы не согласился": Попов шокировал откровенным заявлением

14 апреля 22:40 75 Читати українською
"Если бы Барселона предложила перейти сейчас – я бы не согласился": Попов шокировал откровенным заявлением
Мохаммед Кадири и Денис Попов (справа) / ФК Динамо

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о своей футбольной цели на ближайшие несколько лет.

"Хотел бы я больше играть в основе Динамо или иногда выходить на замену в Барселоне? Однозначно в Динамо в основе. Даже если бы сейчас мне предложили Барселона перейти, я, наверное, не согласился бы. Потому что там играют топ-игроки. Конкурировать с ними было бы трудно.

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Во-вторых, хочется для начала достичь чего-то с Динамо. Неважно, когда это будет – через три года, четыре или пять. Терпение и труд все перетрут, как говорится. Такое у меня первоначальное задание", – сказал Попов в прямом эфире на странице Динамо в социальной сети Instagram.

Напомним, Попов – воспитанник киевского клуба. За Динамо в официальном матче дебютировал год назад – 13 апреля 2019 года в поединке против Мариуполя. В текущем сезоне провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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