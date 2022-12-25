"Трудно выбирать топ-3 выпуска моей программы, ведь их было много. Если брать классическое интервью и откровенность героя, то мне очень понравилось с Марко Девичем. Он пришел, и я видела, что он настроен говорить. Никаких тем-табу, спрашивай что угодно. Никаких ограничений по времени, говорим сколько угодно. Это был идеальный спикер. Люди смотрели выпуск с Девичем и говорили, что круто.

Шацких тоже был крутой. Ярмоленко, Малиновский... Пластун тоже шикарный был, его интересно слушать. Зинченко еще когда играл в ПСВ. С ним была интересная история, ведь его выпуск мы записывали в боулинге. Он мне проиграл латте. Эту программу задокументировали, прошли годы, а мне латте никто не выставил (смеется).

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Потем Саша приходил на программу "Великий футбол" с Владой. А я говорю – Саша, привет, а помнишь латте?! Он действительно забыл. Я пошла на свой эфир, он на свой. Потом возвращаюсь, а у меня на столе лежит записка: "Пацан сказал – пацан сделал". И латте стоит.

Самый провальный выпуск? Мне очень тяжело было с Ващуком, вот ужасно тяжело. Помню, что это была утренняя запись. Чуть ли не 10 утра, что-то такое. Ващук книгу какую-то планировал выпустить что ли... Он некоторое время выписывал какие-то отрывки в Facebook, но не знаю, вышла ли та книга. И когда я его что-то спрашивала, он отвечал – а вот об этом я расскажу не вам, не здесь. Тогда зачем вы пришли ко мне?

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Еще была какая-то история, что он там что-то сказал о Динамо, руководстве в моей программе. Его процитировали, а он прокомментировал – "это все журналисты, которые вырывают из контекста". Вопрос был в том, что он не упомянул мою фамилию или название программы. Я потом смотрела звуковую дорожку и не видела ничего вырезанного. Думаю себе, что если будут еще какие-нибудь претензии, то выставлю это как доказательство. Такой осадок остался", – призналась Бублий в интервью ТаТоТаке.

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