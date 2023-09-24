"Если буду выступать плохо, отправят обратно в Ман Сити": герой камбэка Барселоны критически оценил свое выступление
Защитник Барселоны Жоау Канселу прокомментировал игру против Сельты (3:2) в шестом туре Ла Лиги.
"Я провел очень плохой матч, совершал много ошибок, но в конце концов важно сохранять концентрацию и бороться до конца. Мы набрали три очка. Многое нужно улучшить. Даже когда играешь плохо, важно набирать очки.
Камбек каталонцев с 0:2 в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 3:2
Сельта очень плотно играла в защите, и это создало нам проблемы. Но мы были терпеливы и в конце концов выиграли. Я был растерян, допускал много технического брака, что мне не свойственно. Надо прибавлять. Если я буду выступать хорошо, клуб захочет меня выкупить. Если буду выступать плохо, отправят обратно Манчестер Сити. Нужно двигаться вперед шаг за шагом", – рассказал защитник в интервью Marca.
В матче против Сельты каталонцы вырвали победу на последних минутах. Жоау Канселу ассистировал Левандовски и забил победный гол. Напомним, что португалец перешел в Барселону на правах аренды из Манчестер Сити.
Барселона в сумасшедшем матче вырвала победу у Сельты – Левандовски оформил дубль, Канселу забил на последних минутах