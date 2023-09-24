"Я провел очень плохой матч, совершал много ошибок, но в конце концов важно сохранять концентрацию и бороться до конца. Мы набрали три очка. Многое нужно улучшить. Даже когда играешь плохо, важно набирать очки.

Камбек каталонцев с 0:2 в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 3:2

Сельта очень плотно играла в защите, и это создало нам проблемы. Но мы были терпеливы и в конце концов выиграли. Я был растерян, допускал много технического брака, что мне не свойственно. Надо прибавлять. Если я буду выступать хорошо, клуб захочет меня выкупить. Если буду выступать плохо, отправят обратно Манчестер Сити. Нужно двигаться вперед шаг за шагом", – рассказал защитник в интервью Marca.

В матче против Сельты каталонцы вырвали победу на последних минутах. Жоау Канселу ассистировал Левандовски и забил победный гол. Напомним, что португалец перешел в Барселону на правах аренды из Манчестер Сити.

Барселона в сумасшедшем матче вырвала победу у Сельты – Левандовски оформил дубль, Канселу забил на последних минутах