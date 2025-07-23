– Раньше вы очень хвалили Бражка, но в последнее время он сдал и потерял место в основе Динамо. Причина его спада не кроется в том, что он начал любовные отношения с блогершей Дашей Квитковой?

– Смотря, как он с ней встречается. Если Бражко все силы отдает девушке, то это могло и повлиять. Также большую роль играет его отношение к тренировкам и собственному развитию.

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Факт в том, что Шовковский перестал на него обращать внимание. Бражко еще в прошлом году стал запасным. Нет его – исчез футболист.

– Квиткова старше Бражко на четыре года, и у нее есть ребенок.

– Значит, ей нужен мужчина. Если Бражко проводит с ней целую ночь, то это сказывается. Как говорили раньше: если футболист женился, то считай, что один год у него выпал. В матче с Хамрун Спартанс (3:0) Бражко вышел на замену, но ничего не показал – я не видел его на поле, – сказал Сабо в интервью Blik.

Кстати, Владимир Бражко недавно официально объявил об отношениях с популярной блогершей и известной болельщицей Шахтера – Дашей Квитковой.

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