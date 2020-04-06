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"Если боишься коронавируса – ты не мужик": игрок ФК Минск – о суровых буднях чемпионата Беларуси

08:00 6 Читати українською
"Если боишься коронавируса – ты не мужик": игрок ФК Минск – о суровых буднях чемпионата Беларуси
Артем Милевский / Фото ФК Динамо Брест

Форвард ФК Минск Огнен Ролович возмущен легкомысленным отношением к пандемии в белорусском чемпионате.

"Это безумие, что чемпионат Беларуси единственный, где продолжают играть в футбол. Здесь ведут себя так, будто эта проблема не имеет большого значения и мы не должны бояться. В Беларуси странный менталитет: если ты боишься коронавируса, то ты не мужик.

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Сложно сосредоточиться на футболе. Ты не знаешь, где были другие игроки, с кем общались. У тебя контракт с клубом, а потому ты не можешь отказаться от участия в матчах и тренировках, ведь тебе нужно заботиться о своей семье. Нахожусь между двух огней", – сказал Ролович Daily Mail.

Напомним, белорусский чемпионат – единственный турнир, который продолжает свою работу на территории Европы.

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