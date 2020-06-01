"Если б его Кличко ударил, он бы не упал": Кварцяный раскритиковал Степаненко за падение во время Классического

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил победу Шахтера над Динамо (3:1) и прокомментировал скандальное падение Тараса Степаненко.

"Результат матча вполне логичен. Шахтер выглядел квалифицированнее, хотя первый тайм где-то был за Динамо, в соотношении, я думаю, 51 на 49 в пользу киевлян.

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Возможно, ритм игры возбудила ситуация с отмененным голом Сидорчука – чисто незаметный даже не удар, а, я бы сказал, мажорный ход Попова, который затронул Степаненко. Считаю Тараса одним из лучших игроков матча, но такие падения не украшают. Думаю, если бы его Кличко ударил, то он бы не упал.

Тарас – парень крепкий, играл в Запорожье, настоящий казак. И здесь взял, и так упал артистично. Оно то ни на что не влияло, мяч ведь уже отскочил, непосредственно за него борьбы уже не было. А Сергей Сидорчук забил хороший гол. Толчки, суета в штрафной – это обычное явление.

Да я сразу понял, что ничего там не было. Конечно, это мое субъективное мнение. Однако факт не засчитанного гола так или иначе, но на игру повлиял. Ведь забитый мяч добавляет уверенности игрокам", – поделился Кварцяный в комментарии Footboom.

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