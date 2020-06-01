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"Если б его Кличко ударил, он бы не упал": Кварцяный раскритиковал Степаненко за падение во время Классического

14:44 46 Читати українською
"Если б его Кличко ударил, он бы не упал": Кварцяный раскритиковал Степаненко за падение во время Классического
Тарас Степаненко / фото ФК Шахтер

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил победу Шахтера над Динамо (3:1) и прокомментировал скандальное падение Тараса Степаненко.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Результат матча вполне логичен. Шахтер выглядел квалифицированнее, хотя первый тайм где-то был за Динамо, в соотношении, я думаю, 51 на 49 в пользу киевлян.

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Возможно, ритм игры возбудила ситуация с отмененным голом Сидорчука – чисто незаметный даже не удар, а, я бы сказал, мажорный ход Попова, который затронул Степаненко. Считаю Тараса одним из лучших игроков матча, но такие падения не украшают. Думаю, если бы его Кличко ударил, то он бы не упал.

Тарас – парень крепкий, играл в Запорожье, настоящий казак. И здесь взял, и так упал артистично. Оно то ни на что не влияло, мяч ведь уже отскочил, непосредственно за него борьбы уже не было. А Сергей Сидорчук забил хороший гол. Толчки, суета в штрафной – это обычное явление.

Да я сразу понял, что ничего там не было. Конечно, это мое субъективное мнение. Однако факт не засчитанного гола так или иначе, но на игру повлиял. Ведь забитый мяч добавляет уверенности игрокам", – поделился Кварцяный в комментарии Footboom.

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Тарас Степаненко Тарас Степаненко Виталий Кварцяный Виталий Кварцяный
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