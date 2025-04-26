– На этой неделе Шахтер – Динамо, Классическое. За кого будет болеть Александрия? Какой результат будет более комфортным для вашей команды?

– Вы знаете, я бы даже не акцентировал внимание на результате, потому что у нас есть наши 4 игры. Для нас каждая игра будет как последняя. Если мы не будем в этих играх достигать результата, то неважно, как сыграет Динамо и Шахтер.

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Мы просто будем наслаждаться нашим украинским классическим, смотреть, а как оно будет... Самое главное, чтобы был красивый футбол, – сказал Ротань в эфире УПЛ ТВ.

Сейчас команда Руслана Ротаня занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея 60 баллов. Лидером является Динамо с 63 очками. А Шахтер идет третьим, имея 53 пункта. Добавим, что Классическое состоится завтра, 27 апреля, начало в 18:00.

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