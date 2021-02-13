"Болельщиков стоит пускать на стадионы. У нас не будет по 40-50 тысяч народа ходить. Если 2-3 тысячи придет – уже будет хорошо.

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На "Арене Львов" их даже не будет заметно. Даже при 10 тысячах ничего страшного не случится. Главное – следить за рассадкой, вот и все. Футбол без зрителей – это не футбол", – сказал Маркевич в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, вторая часть сезона в украинской Премьер-лиге стартует уже сегодня, 13 февраля. Открывать программу 14-го тура в 14:00 будут два матча: Заря сыграет с Десной, а Минай примет Львов. В 17:00 свои поединки проведут лидеры первенства Динамо встретится с Олимпиком, а Шахтер поборется с Колосом.

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