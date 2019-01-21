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Эшли Коул официально перешел в Дерби Каунти Лэмпарда

21 января 20:09 128 Читати українською
Эшли Коул официально перешел в Дерби Каунти Лэмпарда
Эшли Коул / Фото ФК Лос-Анджелес Гэлакси

Опытный защитник будет играть под руководство Фрэнка Лэмпарда в Чемпионшипе.

38-летний Коул, который недавно покинул МЛС и получил статус свободного агента, стал игроком Дерби Каунти, появился официальный сайт "баранов".

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Футболист подписал контракт рассчитан до конца текущего сезона. Предыдущим клубом Эшли был Лос-Анджелес Гэлакси, который он покинул в ноябре.

Отметим, что Дерби Каунти возглавляет легендарный игрок Челси Френк Лэмпард с которыми Коул играл бок о бок в составе "синих" на протяжении 8 лет. Эшли покинул Челси в 2014 году, перейдя в Рому.

После 28 туров Чемпионшипа Дерби Каунти занимает 6 строчку турнирной таблицы.

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