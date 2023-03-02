Кейла Алвес попала в заголовки газет несколько месяцев назад, потому что бросила профессиональный волейбол, чтобы стать моделью платформы для взрослых OnlyFans. Бразильянка призналась, что благодаря новой работе она зарабатывает гораздо больше.

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Теперь Кейла снова оказался в центре внимания, информирует Marca. Она заявила, что получила от форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара непристойное предложение. "Знаете, что сказал мне Неймар? Что хотел бы заняться сексом с нами обоими. И спросил, что мы думаем по этому поводу", – рассказала Кейла, подразумевая под второй девушкой свою сестру-близняшку.

Алвес заявила, что отклонила это предложение: "Он неправильно нас понял".

Напомним, что несколько дней назад другая девушка обвинила защитника ПСЖ Ашрафа Хакими в изнасиловании.

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