"Ещё один мой сезон в Роме станет пустой тратой времени": Раньери рассказал, какую сумму спортдир поставил на выход в ЛЧ
Главный тренер Ромы Клаудио Раньери прокомментировал победу в домашнем поединке 33-го тура чемпионата Италии с Вероной (1:0).
"Мы выиграли матч у Вероны, взяли важные три очка. Борьба за топ-4? Понятно, что это нелегко, но мы постараемся. Команда всегда нацелена на достижение успеха, полагаю, болельщики могут быть довольны тем, как мы вернулись в борьбу во второй половине сезона.
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У нас замечательный коллектив, но ещё один год моей работы станет пустой тратой времени. Я оставлю тренерский пост, а здесь появится наставник, который отлично знает, что нужно делать.
Выход в ЛЧ? Гизольфи сказал мне, что поставил два евро на это. Он француз, скряга, знаете ли...", – цитирует Раньери Sky Sport Italia и DAZN.
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