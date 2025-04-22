"Мы выиграли матч у Вероны, взяли важные три очка. Борьба за топ-4? Понятно, что это нелегко, но мы постараемся. Команда всегда нацелена на достижение успеха, полагаю, болельщики могут быть довольны тем, как мы вернулись в борьбу во второй половине сезона.

Конкурент Довбика приносит Роме победу, украинцу достаются крошки и странная критика Раньери

У нас замечательный коллектив, но ещё один год моей работы станет пустой тратой времени. Я оставлю тренерский пост, а здесь появится наставник, который отлично знает, что нужно делать.

Выход в ЛЧ? Гизольфи сказал мне, что поставил два евро на это. Он француз, скряга, знаете ли...", – цитирует Раньери Sky Sport Italia и DAZN.

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