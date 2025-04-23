"Однажды я бы хотел стать тренером. У меня ещё есть время, я лишь в начале этого пути. Но мне нравится думать об этом", – цитирует Иньесту El Pais.

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Напомним, что Андрес завершил игровую карьеру в октябре 2024 года. Его последним клубом стал Эмирейтс из ОАЭ. После этого Иньеста стал владельцем датского Гельсингера из третьего дивизиона страны.

Иньеста считается второй звездой после Лионеля Месси в "золотой" Барселоне Пепа Гвардиолы. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе "блаугранас", а также становился чемпионом Европы и мира в составе сборной Испании.

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