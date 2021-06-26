Греческие СМИ рапортовали, что 20-летний норвежец отдыхает на острове Миконос и якобы потратил полмиллиона евро на ужин с друзьями.

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Прочитав это, Эрлинг Холанд в своем Twitter с нотками юмора опроверг такую ​​информацию. "Я думаю, они еще забыли об основных блюдах. Это фейк", – написал он.

К слову, Эрлинг выдал невероятный сезон в футболке "шмелей": 41 поединок, 41 гол и 12 результативных передач. Холанда сейчас сватают в европейские гранды, в частности в Манчестер Сити и Реал.

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