Еще у одного игрока сборной Франции обнаружены симптомы гриппа
Кингсли Коман пропустил последнюю тренировку сборной Франции из-за симптомов гриппа.
Вингер Баварии и сборной Франции пропустил восстановительную тренировку "Ле Бле" в четверг из-за проявившихся симптомов гриппа. Об этом информирует L'Équipe.
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Согласно источнику, первые признаки гриппа у Комана проявились еще в среду, в день матча со сборной Марокко. Эту встречу игрок провёл на скамье запасных. Рядом с ним находились также заболевшие гриппом Адриен Рабьо и Дайот Упамекано.
Сообщается, что Рабьо и Упамекано уже чувствуют себя лучше.
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