"Атмосфера в сборной Украины всегда позитивная. И какой бы тренер ни работал, ребята всегда приезжали в национальную команду с удовольствием, на позитиве и выполняли тренерские требования. Они понимают, что представлять страну – это почетно и престижно, а попадание в сборную уже добавляет баллов к твоему личному профайлу. Поэтому клубные проблемы футболисты оставляют в клубах.

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Есть ли какие-то распределения на старых и молодых или представителей клубов? Если вопрос о "дедовщине", то ее точно нет. Иногда могут молодые, которые еще немного волнуются, держаться и общаться отдельно. Но опытные игроки не отстраняются и не отказывают молодежи в общении.

Еще со времен Андрея Шевченко-тренера все игроки во время еды сидят за одним длинным столом, что является своеобразным символом командного единения. Понятно, что ребятам, возможно, удобнее больше общаться с друзьями или с теми, кого они знают хорошо. Но в целом все, как я уже говорил, находятся в позитивном настроении, и только неудачный результат игры может его временно приостановить. Но и в этот момент ребята, пережив неудачу, общаются, обсуждают игру и вместе эмоционально выходят из этого состояния. Это очень важный момент, на который я бы хотел обратить внимание: не видел, чтобы кто-то уединялся после поражения – ребята объединяются и вместе преодолевают угнетение или не допускают его", – рассказал Гливинский в интервью Україна-центр.

Напомним, впереди у сборной Украины непростое испытание в борьбе за выход на Евро-2024: в случае успеха в матче с Боснией и Герцеговиной на Реброва и Ко будет ждать победитель дуэли Израиль – Исландия. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

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